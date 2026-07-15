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有片│土瓜灣車房遭7黑衣漢掃場 警拘兩「和勝和」男 揭涉「新義安」爭女糾紛

突發
更新時間：05:49 2026-07-15 HKT
發佈時間：05:49 2026-07-15 HKT

土瓜灣一間車房在上周五（10日）光天化日下，遭多名大漢持武器闖入大肆破壞。警方經深入調查後，揭發事件背後涉及兩黑幫的「爭女」糾紛。警方其後在油麻地拘捕兩名有「和勝和」背景的男子，目前正追緝其餘5名在逃同黨。案件已交由九龍城警區反黑組接手跟進。

網上近日流傳一段事發時的閉路電視片段。片段顯示，約7名身穿黑色上衣、戴口罩的男子，手持刀、棍及鐵錘衝入靠背壟道85號一間車房內，不斷揮動武器搗亂，現場傳出陣陣巨響及呼喝聲，黑衣漢大肆破壞約20秒後登車逃去。事發期間正值中午，車房外仍有途人經過，兩名剛巧途經的女子未有受波及，她們短暫望向車房方向後，隨即繼續前行離開，未有停留圍觀。拍攝片段的市民則邊拍攝邊表示：「唔知乜嘢料！」

土瓜灣一間車房日前遭多名黑衣男子闖入大肆破壞，車房內一個貨架及一部空氣清新機損毀。FB 車cam L（香港群組）影片截圖
土瓜灣一間車房日前遭多名黑衣男子闖入大肆破壞，車房內一個貨架及一部空氣清新機損毀。FB 車cam L（香港群組）影片截圖

警方表示，上周五（10日）下午約1時23分，接獲車房負責人報案，指8名戴口罩男子乘坐兩輛私家車到場，有人手持刀、棍及鐵錘衝入店內，並聲稱尋找車房內一名「客人」，其後在店內大肆破壞，再乘坐私家車逃去。警員到場調查後，發現車房內一個約值500元的貨架及一部約值2,500元的空氣清新機被毀。

消息稱，案中歹徒登門尋找的目標人物為一名36歲姓蔡男子，他有黑社會「新義安」背景，但當時他並不在店內。據悉，蔡男較早前因「爭女」問題，與另一黑社會「和勝和」的成員發生激烈爭執，疑因此結怨並遭到對方「吹雞」上門報復。

案件原列作「刑事毀壞」，警方根據線索其後在油麻地成功拘捕兩名涉案男子。被捕人分別為50歲姓吳及49歲姓鄭男子，兩人均報稱無業，同屬「和勝和」成員。案件現已轉交九龍城警區反黑組第一隊接手調查，警方正全力追緝另外5名涉案的中國籍男子歸案，不排除有更多人落網。

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