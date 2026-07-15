土瓜灣車房遭8黑衣漢持刀棍搗亂 貨架及空氣清新機被毀 警方列刑事毀壞調查

土瓜灣一間車房日前遭多名黑衣男子闖入大肆破壞，網上近日流傳一段事發時的閉路電視片段。片段顯示，約8名身穿黑色上衣、戴口罩的男子，手持刀、棍及鐵錘衝入靠背壟道85號一間車房內，不斷揮動武器搗亂，現場傳出陣陣巨響及呼喝聲，歷時約20秒後登車逃去。

事發期間正值中午，車房外仍有途人經過，兩名剛巧途經的女子未有受波及，她們短暫望向車房方向後，隨即繼續前行離開，未有停留圍觀。拍攝片段的市民則邊拍攝邊表示：「唔知乜嘢料！」

土瓜灣一間車房日前遭多名黑衣男子闖入大肆破壞，車房內一個貨架及一部空氣清新機損毀。FB 車cam L（香港群組）影片截圖

警方表示，上周五（10日）下午約1時23分，接獲車房負責人報案，指8名戴口罩男子乘坐兩輛私家車到場，有人手持刀、棍及鐵錘衝入店內，並聲稱尋找車房內一名「客人」，其後在店內大肆破壞，再乘坐私家車逃去。

警員到場調查後，發現車房內一個約值500元的貨架及一部約值2,500元的空氣清新機被毀。案件列作「刑事毀壞」，，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，正追查歹徒下落。據了解，事件涉及黑幫糾紛。