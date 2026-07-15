灣仔兩私家車行車不穩遇截查 兩司機酒精超標同涉酒駕被捕

灣仔凌晨發生兩宗涉嫌酒後駕駛案件。今日（15日）凌晨約1時20分，港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員在灣仔勿地臣街與耀華街交界設置路障期間，發現兩輛私家車懷疑行車不穩，遂上前截查。

警方人員發現兩名司機身上均有酒氣，經初步調查，兩人均未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。兩名被捕司機分別為45歲姓黎男子及40歲姓楊男子，兩人正被扣留調查。

據了解，其中40歲姓男子，與妻子用膳後，駕車離開停車場時，在銅鑼灣耀華街近勿地臣街一帶涉嫌酒後駕駛遇查。警方為男子進行酒精測試，現場初步測試讀數約54度，送往灣仔警署進一步檢測後讀數約49度。男子其後獲准保釋候查，須於下月中旬返回灣仔警署報到，涉事車輛沒有被扣留。

另一名被捕男子46歲，職業為網約車司機。據了解，男子剛完成工作後，駕車與朋友慶祝生日期間曾飲酒。警方為其進行酒精測試，現場初步測試讀數約30度，其後於灣仔警署進一步檢測，同樣錄得約30度。男子獲准保釋候查，須於下月中旬返回警署報到，涉事車輛亦沒有被扣留。