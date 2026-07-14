偕13歲童獨乘航班 美籍男遷怒職員拒陪上機 訛稱行李藏炸彈被捕

香港國際機場發生「炸彈嚇詐」案件，一名美籍男子為阻航班起飛卸下行李，竟虛報其13歲兒童的行李有炸彈。其後警員到場調查，發現美籍男子身上藏有電槍等違禁武器，遂以至少4宗罪將他拘捕。

事發於周一（13日）晚上8時許，據悉當時一名13歲菲籍兒童，原定計劃獨自乘坐香港快運航空（HK Express）一班編號UO516的航班，由香港飛返菲律賓。該名兒童帶同一個行李箱，由母親及其47歲美籍男友陪同，到達香港國際機場二號客運大樓香港快運的登機櫃檯，並由航空公司職員協助進行登機手續。

現場為香港國際機場二號客運大樓。網上圖片

其間美籍男子要求航空公司職員安排一名員工，陪同該名兒童直至其登上所屬航機，但遭到職員拒絕。美籍男子再要求職員將以托運的行李卸下，但職員同樣拒絕。他為了令航空公司會卸下行李，因此恐嚇行公司職員，指該行李內藏有炸彈，職員於是報案。警方搜查後證實行李內並無爆炸品，該航班亦如期起飛。

警方相信事件屬虛報，惟於該名男子身上檢獲一把彈簧刀、一個電擊裝置，以及兩支懷疑電子煙，隨即以涉嫌「違反《航空保安條例》」、「管有攻擊性武器」、「管有仿製槍械」及「管有第一部毒藥」罪名將他拘捕。他已獲准保釋候查。案件中沒有人受傷，毋須疏散。