國安檔案解密｜第三集探討譚得志案 在囚青年現身說法：被洗腦灌輸港獨思想遺害大

適逢《香港國安法》公布實施6周年，保安局推出一連五集的電視節目《國安檔案解密》。今日（7月14日）播出第3集深入探討「譚得志案」，當中警務處國家安全處總警司李桂華、前立法會議員廖長江及資深大律師江樂士現身說法講述案件，同時節目訪問一名參與暴動其後被判監的青年，指譚得志的言論完全毫無事實根據，向容易被煽惑或不理性的市民進行洗腦，灌輸「港獨」的思想。

節目中提到，前人民力量副主席譚得志（藝名快必）在2020年1月至7月期間出席及主持多個公眾集會，參與遊行以及擺設街站，宣傳反中亂港的信息，其間他多次公開發表不同的煽動口號，包括在街頭公然侮辱和惡意攻擊警方，意圖引起憎恨，或藐視中央或香港特區，慫恿他人作出不守法的行為。警方以涉嫌發表煽動文字等罪行拘捕譚得志，案件於2021年7月26日開審。

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譚得志經過審訊後被判11項罪名成立，包括分別發表煽動文字、公眾地方內擾亂秩序行為、煽惑他人明知而參與未經批准集結、及拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令。譚得志最終被判監禁共40個月，另加5000元罰款。

警務處國安處總警司李桂華在節目中表示，譚得志在2020年1月17日在大埔海濱公園舉辦的公眾集會發言，煽動中學生參與一個違法的活動，至兩日後（即2020年1月19日）又於銅鑼灣擺街站，其間他無視警方的警告，手持擴音器帶領群眾高呼「港獨」口號，並以粗言穢語辱罵在場警員及政見不同的途人，甚至呼籲支持者滋擾警察宿舍。警方國安處李桂華指出，譚得志的言論已完全超越合理批評的範圍，其煽動仇恨、踐踏他人權利及破壞社會安寧的行為極為卑劣，警方遂果斷將其拘捕。

立法會議員廖長江補充指出，譚得志以卑劣的手段，去貶損警隊和政府，亦用層出不窮的卑劣手段，去煽惑、憎恨特區政府和國家，甚至有時候鼓吹「港獨」。他憶述反對派在立法會大會審議《國歌條例》期間扔擲惡臭的物體於地上，干擾議會進行，目的是令香港的立法會議會沒法運作，從而損害國家統一和社會穩定，甚至以網絡暴力破壞分裂香港，強調這些行為必須受到法律制裁。

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此外，一名青年當年受到煽惑於2019年11月18日在油麻地參與暴動，最終被判監禁4年11個月，目前就讀於懲教署的立德學院。他指譚得志在集會上的發言，大部分針對警方完全毫無事實根據的指控，當中充滿大量負面信息，企圖洗他們進行洗腦，灌輸「港獨」的思想，對青少年遺害很大，「其實只要冷靜地分析，就會發現他所說的話，都是完全毫無事實根據，並且利用一些似是而非的言詞」。

資深大律師江樂士表示，煽動罪完全不影響言論自由，其中一個原因是《基本法》明確保障言論自由、新聞自由及出版自由，這些權利同樣在國家安全相關法律中受到保障，訂明執行國安法律時必須尊重人權，言論自由、新聞自由及出版自由均須受到尊重，香港擁有非常活躍的媒體環境，媒體一向不吝嗇就時事議題表達意見。

李桂華在節目尾聲指，譚得志發布的言論和文字，不斷對警方、特區政府，甚至自己的國家作出毫無根據的抹黑，荼毒青少年的思想，更主張主權獨立，嚴重影響社會和國家安全穩定。

一連5集的《國安檔案解密》由藝人陳啟泰主持，依次回顧「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」5宗重大國安案件的來龍去脈。節目由6月30日起，逢星期二晚上8時15分於HOY 78台播放，並於保安局官網及社交平台上載。