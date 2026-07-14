專呃倫敦金失利苦主作「二次傷害」 警冚觀塘假投資公司拘9男女 單一最高損失金額達370萬

警方今日（14日）瓦解一個以觀塘1,500呎商廈辦公室作幌子的虛假倫敦金投資集團，拘捕9名男女，調查顯示集團針對曾投資倫敦金失利的苦主落手，再實施「二次傷害」騙取金錢。警方指目前已成功聯絡到多名受害人，涉及的騙款金額由十多萬至數百萬港元不等，而單一最大損失金額高達370萬港元。

警方今年5月接獲市民報案，指自己誤墮「倫敦金」騙局，其後展開調查並鎖定一個詐騙集團，他們以透過成立註冊公司及租用觀塘一個面積約1500平方呎的商廈辦公室作幌子以進行詐騙活動。

詐騙集團特別針對過往投資倫敦金失利的市民進行「二次傷害」。他們首先以電話形式接觸受害人，聲稱受害人多年前在其他投資公司仍有閒置的倫敦金，而因近年金價上升，其戶口已累積可觀的盈利。初時，騙徒聲稱受害人只需繳付有限的資金及簽署第三方授權書便可在短期內取回利潤。當受害人不虞有詐繳交騙款後，詐騙集團便會以不同的藉口拖延，包括清繳存倉費、追加保證金、繳付稅項等，加上大量投資術語，繼而不斷向受害人索取更多金錢。

警方經深入調查，相信該公司營運逾一年，惟宣稱的投資根本不存在，目前警方已成功聯絡到多名受害人，涉及的騙款金額由十多萬至數百萬港元不等，而單一最大損失金額高達370萬港元，受害人為一名80歲的退休老婦。調查過程中，警方成功阻止另一名受害人將290萬港元現金交付予騙徒，並阻止另一名受害人進一步向其他財務公司借貸支付款項。

至今日（14日）下午，東九龍總區科技及財富罪案組派出探員喬裝成受害人與騙徒接觸，在蒐集足夠證據，採取拘捕行動。行動中，探員突擊搜查涉案的虛假投資公司及多個主要嫌疑人住所，並即場以涉嫌「串謀詐騙」拘捕集團主腦及多名集團骨幹成員，並搜出大量貴金屬客戶投資同意書，收取款項的單據、記錄超過1000個電話號碼以作推銷的電話紙、不同款式用作詐騙市民的「劇本」。警方指調查顯示部份集團成員在2025年至今，涉嫌以個人戶口清洗高達1000萬元的犯罪得益。警方亦以洗黑錢的罪名拘捕相關集團成員。

警方在行動中共拘捕9名本地人士，包括8男1女，年齡介乎23至43歲，被捕人士分別報稱為銷售員、文員及業務經理，他們現正被警方扣留調查，不排除會有進一步的拘捕行動。

東九龍總區科技及財富罪案組第3A隊高級督察陳詠研表示，倫敦金買賣在香港屬不受監管的投資活動，即投資者進行買賣的公司及經紀，本身毋須持牌或具任何專業資格，騙徒容易有機可乘，提醒市民如投資高風險活動時要格外小心，應選取信譽良好的投資公司進行交易。