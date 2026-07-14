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入境處舉辦長征主題專題演講 郭俊峯：毋忘初心使命 續寫發展篇章

突發
更新時間：16:44 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:44 2026-07-14 HKT

適逢今年是中國共產黨成立105周年及中國工農紅軍長征勝利90周年，入境處日前舉行專題演講，邀請黃江天博士以深刻的歷史視角，重溫長征奮鬥征程，其間吸引逾300名入境處人員出席，從歷史的深處汲取前行的力量。

黃江天博士學識淵博，在長達兩小時的講座中，以生動的敘事方式回顧上世紀三十年代中國工農紅軍的崢嶸歲月。他透過多個歷史故事，展現紅軍在軍事鬥爭征途中對信仰的執著、對使命的堅守以及嚴格的紀律，並深入剖析當時年輕共產黨員在生死考驗中堅守初心、敢於開拓新路的政治智慧，令在場人員深受啟發。

入境處處長郭俊峯在致辭環節向黃江天致以誠摯謝意。他引用「一代人有一代人的長征，一代人有一代人的使命」勉勵同袍，指出今年同時是入境處成立65周年，號召全體人員汲取長征戰士堅毅不屈的精神力量，將之切實轉化為實戰行動力。他期望人員毋忘初心與使命，在各自的工作崗位上發光發熱，續寫入境處的發展篇章。

此外，為進一步深化學習體驗，入境處同日晚上於總部鄰近戲院安排一場以長征為主題的電影。參加人員透過大銀幕重溫當年紅軍「四渡赤水」、突破重重險阻與封鎖的歷史一幕。

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