女護士長裙開孔直播 藍牙遙距聽令落注 澳門司警連破3宗「電投」案拘3內地男女

澳門司法警察局近日接連破獲3宗俗稱「電投」（即在賭場內開直播代客遠程投注）的不法案件。行動中，警方共拘捕兩男一女內地居民，其中女疑犯6月至今4度作案，為同一賭客遠程投注共30萬港元，警方於其身上搜出偷拍鏡頭及改裝長裙，同時扣押逾16萬港元籌碼、1.2萬港元現金。其餘兩案男疑犯身上搜獲的現金及現金券合計5萬港元，以及多件藏有微型鏡頭的改裝服飾。司警強調，「電投」屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高面臨8年徒刑。

司警上周六（11日）晚上11時接獲通報，得悉一名女子在路氹某娛樂場實體百家樂賭枱懷疑進行「電投」違法活動，到場查後發現該名33歲劉女子坐姿有異形跡可疑，故將其帶走調查。據調查所得，警方發現報稱為護士劉女身穿的長裙經過改裝，並將連接電話的微形鏡頭放於暗袋，透過改裝衣預留的小孔直播賭枱情況，以藍牙耳機接收賭客指示下注。

調查期間，疑人強行破壞鏡頭企圖毁滅證據，司警查後確認劉女6月下旬至今4度作案，先收取總數30萬港元再來澳代為投注。行動中，警方於疑人身上搜出167200港元籌碼、12000港元現金，同時檢獲兩部手機、藍牙耳機連充電盒、改裝裙、攝像鏡頭，涉案非法所得有待調查。

另兩案男疑犯分別姓胡及姓楊，年齡27及38歲，均為無業內地居民。司警本月10及11日接報，得悉皇朝區發生兩宗「電投」案件，兩疑犯將電話放在改裝衣暗袋直播電子直播百家樂機，並透過耳機接收賭客指令下注。行動中警方胡某身上搜獲18000港元現金及12000港元現金券，楊某身上亦有20000港元現金。另外，警方亦搜獲多件改裝衣物、電話、耳機等涉案證物。