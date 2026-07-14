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「韓國玩具」掩飾私煙分批來港 海關檢近25萬元貨 拘廚師男

突發
更新時間：12:04 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:04 2026-07-14 HKT

香港海關發現有不法份子在海外訂購私煙，並以韓國入口玩具作掩飾，然後透過「螞蟻搬家」方式分批將私煙偷運到港，再利用迷你倉單位收貨。人員檢獲共值近25萬元的私煙，拘捕一名負責收貨的廚師。

香港海關機場科人員根據風險評估，於昨日（13日）在一批由韓國入口、報稱玩具的郵件內，發現一批懷疑私煙。稅收罪案調查科接手調查案件，當中按照郵件的資料顯示，收貨地點為粉嶺一間迷你倉公司。人員隨即進行監控遞送行動，在迷你倉附近埋伏，並拘捕一名前來收貨的本地男子。

被捕男子28歲，報稱廚師，他在案中的角色是負責收取和運送私煙郵包。行動中海關在5個郵包內檢獲共5.52萬支私煙，市值約24.8萬元，應課稅值約18.2萬元。

調查顯示，該批私煙分三次由韓國寄出，相信不法份子有計劃透過分批在海外訂購私煙，再以「螞蟻搬家」方式將私煙偷運到港，並以迷你倉單位作收貨地址。海關強調會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

 

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