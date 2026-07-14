旺角星際MMA｜疑碰撞休班消防員妻被捕 黑衫男准保釋候查

上周六（11日）旺角星際城市商場內，有兩對男女因碰撞問題發生爭執，其間任職消防員的48歲戴綠帽中年男子，一度推撞黑衫情侶，而34歲黑衫男亦曾碰撞綠帽男的妻子，兩人先後涉嫌普通襲擊被警方拘捕。至今日（14日）早上，警方表示，該名34歲被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

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根據網上片段所見，現場是山東街47至51號中僑商業大廈星際城市1樓，當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執，其間戴綠帽的中年男子向黑衫情侶步步進逼，手指指喝斥對方，黑衫男亦向綠帽男道歉，惟綠帽男依然態度咄咄逼人，一度出手推撞黑衫男。

消防處證實片中的綠帽男子為消防處屬員。據了解，48歲姓陳的綠帽男事後陪同46歲的妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查，之後被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，他亦已獲准保釋候查。其後警方經調查，於昨日（13日）在旺角拘捕片段中的34歲黑衫男子，懷疑他在事前曾與綠帽男的妻子發生碰撞，並引發後來的口角及推撞。

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