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火炭山尾街爆地下食水管 封路搶修巴士改道 水務署派水車供水

突發
更新時間：08:51 2026-07-14 HKT
發佈時間：08:51 2026-07-14 HKT

今日（14日）清晨5時21分，火炭山尾街18至24號沙田商業中心對開有地底食水管爆裂，黃泥水湧出淹浸馬路。警方接報到場，通知水務署派員到場關閉水掣，進行搶修。受事件影響，山尾街來回方向介乎穗豐里與桂地街之間的全線封閉。多條巴士線包括九巴81K、263B及280X號，須改道行駛。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
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水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，就山尾街的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米的食水供水管，用作供應食水予樂林路及樂蓮徑一帶。該署正為受影響用戶提供臨時食水，包括安排至少4架水車並放置於屋苑附近，方便市民取水。受事故影響，山尾街須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。

署方又稱，工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關的水管維修工程及恢復食水供應。該署已就事件與沙田民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
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