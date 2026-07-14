Save Lily｜父母指Danny精神欠佳面出紅疹 疑年幼未能適應收容所生活

「Save Lily」事件再有新進展。被外界稱為「非常父母」的曾先生及關小姐今日（14日）向《星島頭條》交代兒子Danny的最新情況，指早前與社工帶Danny到母嬰健康院檢查 ，並向醫生解釋未為兒子注射疫苗原因。另外，他又指Danny的額頭及眉宇間出現紅疹及精神欠佳，認為他年幼未能適應收容所的生活。

曾先生及關小姐表示，上周一（6日）與社工帶Danny到母嬰健康院檢查 ，並向醫生解釋雖疫苗療法有可取之處，但也要承擔一定風險，例如局部膿瘍、腋下淋巴結炎 、骨髓炎甚至死亡等，故經過資料搜集及諮詢中西醫意見後，決定稍後再考慮注射疫苗的問題。

曾先生及關小姐的幼兒Danny，早前亦由法庭頒令交社署看管。資料圖片

至上周三（8日），他們到收容所探視Danny，惟Danny健康仍然欠佳，頭髮比上次稀疏欠光澤，額頭和眉宇間也開始出現紅疹。曾先生指在45分鐘的會面中，Danny大部份時間在睡覺，認為他年幼未能適應收容所的生活。

另外，曾先生及關小姐亦指他們已向聯合國人權事務委員會（United Nations Human Rights Committee）投訴瑞典當局，在Lily保護令的司法程序中，侵害了他們受《公民及政治權利國際公約》（《公約》）保障的權利。

指先遣警務督察不建議將Lily與父母分離

Lily父母表示，投訴涉及《公約》第14條（公平審訊的權利）、第17條（家庭生活的權利）及第9條（免於任意羈留的權利）。父母指，瑞典行政法院指控他們拒絕為Lily辦理出生登記，沒有進行討論。另外，芬蘭社福局以他們為香港人為由拒絕Lily的出生登記、芬蘭行政法院及芬蘭最高行政法院拒絕受理他們的申訴，以及英國當局拒絕為Lily辦理海外出生登記等情況。

非常父母早前到醫院探望Danny情況。資料圖片

父母又指，在保護令的審訊中，瑞典行政法院拒絕傳召先遣警務督察Mark Hughes作證。其後，他們發現Mark Hughes早於Lily被社福局帶走前一天（2023年12月5日），已評定Lily情況安全，並不建議將Lily與父母分離，但相關證據從未被行政法院討論。

就第17條的家庭生活權利方面，Lily父母引用歐洲人權法院案例，指在施行保護令及接觸禁令等嚴苛措施下，國家機關必須提交獨立心理報告及進行聆訊，否則可能侵犯受保障的家庭生活權利。父母認為，在Lily的保護令及接觸禁令司法程序中，瑞典行政法院完全信納社福局的意見，沒有按照國際人權法要求，保障Lily與父母的家庭生活權利。

「非常父母」早前到醫院探望Danny情況。資料圖片

質疑瑞典當局令Lily處於「任意羈留」狀態

此外，父母亦指，自2023年12月15日及2024年3月1日行政法院確認Lily的保護令及接觸禁令後，相關措施一直未獲任何行政法院審核。他們認為，瑞典社福局一直以「行政考慮」方式安排Lily安置，而相關「行政考慮」不受法院管轄，令社福局擁有持續羈留Lily的權力。

父母又質疑，瑞典當局在終審判決後21個月，仍未執行Lily的遣返令，認為當局有意繼續令Lily處於「任意羈留」狀態。

Lily父母表示，他們除了向聯合國人權事務委員會投訴外，亦已向瑞典議會監察專員（Parliamentary Ombudsman）投訴瑞典行政當局及司法當局侵害人權的情況。

對放幼兒Danny亦由社署看管，「非常父母」稱無意上訴。資料圖片