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珍惜生命｜樂華南邨57歲女子飛墮平台 當場不治

突發
更新時間：05:51 2026-07-14 HKT
發佈時間：05:51 2026-07-14 HKT

秀茂坪發生墮樓事件。昨晚（13日）約9時29分，警方接獲途人報案，指發現一名女子倒臥於樂華南邨敏華樓一個平台，懷疑有人從高處墮下。警方及救援人員接報到場，發現57歲姓周女子現場被證實死亡。警方經初步調查，相信事主由上址一條走廊墮下。

警方於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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