Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關油麻地搗破流動私煙售賣攤檔 拘捕5人 檢逾7.5萬元貨

突發
更新時間：00:45 2026-07-14 HKT
發佈時間：00:45 2026-07-14 HKT

香港海關一連兩日（12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動，成功搗破合共四個懷疑流動私煙售賣攤檔，兩日內合共檢獲約16,800支懷疑私煙，市值約7萬5千元，應課稅值約5萬5千元，並拘捕兩男三女本地人，年齡介乎32至75歲。

海關稱，近日發現油麻地近廟街一帶有懷疑販賣私煙活動，遂展開連串偵查，鎖定多個懷疑售賣私煙的攤檔。海關繼昨日下午拘捕並落案起訴一名71歲本地無業男子後，於今日下午，再於油麻地上海街及廟街一帶埋伏，一舉突擊三個懷疑售賣私煙的流動攤檔。行動中，再多拘捕四名本地人士，並檢獲合共10,500 支懷疑私煙，巿值約5萬元，應課稅值約3萬5千元。五名涉案人士均報稱無業，被捕時正在看檔或售賣私煙，全部已被落案起訴。

海關指，一直有密切留意市面流動攤檔售賣私煙的情況，並派員到不同地區巡查，一旦發現違法活動，便會採取執法行動。

香港海關強調，會繼續以嚴厲執法回應私煙罪行，持續打擊非法活勳。海關呼籲市民切勿購買來歷不明的私煙，亦不應參與任何買賣私的活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

最Hit
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
10小時前
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
影視圈
3小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
13小時前
旺角星際MMA｜黑衫男同涉普通襲擊被捕 疑事前曾與綠帽男妻子發生碰撞
突發
4小時前
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
影視圈
3小時前
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
影視圈
9小時前
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
01:06
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
影視圈
10小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
世界盃2026︱蓮香樓搞VIP八人套餐 索價$3888包16款點心 網民嘲智商稅
01:31
世界盃2026︱蓮香樓搞VIP八人套餐 索價$3888 網民嘲智商稅 負責人咁解釋
社會
8小時前
屯門藍地石礦區。資料圖片
屯門29歲男踩越野電單車不適暈倒 墮15米深斜坡 昏迷送院亡
突發
15小時前