海關油麻地搗破流動私煙售賣攤檔 拘捕5人 檢逾1.6萬元貨

香港海關一連兩日（12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動，成功搗破合共四個懷疑流動私煙售賣攤檔，兩日內合共檢獲約16,800支懷疑私煙，市值約7萬5千元，應課稅值約5萬5千元，並拘捕兩男三女本地人，年齡介乎32至75歲。

海關稱，近日發現油麻地近廟街一帶有懷疑販賣私煙活動，遂展開連串偵查，鎖定多個懷疑售賣私煙的攤檔。海關繼昨日下午拘捕並落案起訴一名71歲本地無業男子後，於今日下午，再於油麻地上海街及廟街一帶埋伏，一舉突擊三個懷疑售賣私煙的流動攤檔。行動中，再多拘捕四名本地人士，並檢獲合共10,500 支懷疑私煙，巿值約5萬元，應課稅值約3萬5千元。五名涉案人士均報稱無業，被捕時正在看檔或售賣私煙，全部已被落案起訴。

海關指，一直有密切留意市面流動攤檔售賣私煙的情況，並派員到不同地區巡查，一旦發現違法活動，便會採取執法行動。

香港海關強調，會繼續以嚴厲執法回應私煙罪行，持續打擊非法活勳。海關呼籲市民切勿購買來歷不明的私煙，亦不應參與任何買賣私的活動。根據《應謀稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。