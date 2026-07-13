警冚深水埗釣魚機賭場 3男女被捕包括一通緝犯 

深水埗警區特別職務隊第二隊人員根據線報及經深入調查後，今日（13日）展開代號「雷霆2026」（THUNDERBOLT 2026）暨「風盾」（WINDSHIELD）、「雀鷹」（CROWBEAK）及「捍衛者」（TAILBACKER）的執法行動，於下午突擊搜查南昌街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。



行動中，人員在該單位內拘捕一名35歲姓梁本地女子，涉嫌「管理賭博場所」、「管有危險藥物」及「未能出示身份證明文件」；一名38歲姓李本地男子及一名25歲外籍男子，涉嫌「在賭博場所內賭博」。經調查後，人員亦發現該名被捕女子為通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查。



人員在該單位內檢獲3部釣魚機、一批賭具、小量賭款、18粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈及約小量懷疑可卡因。檢獲的毒品總市值約6000元。

行動中，警方拘捕3人。警方提供