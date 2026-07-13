長沙灣清麗苑單位變製毒工場 警檢300萬貨及仿製手槍 拘3大學生及17歲咖啡師

長沙灣清麗苑一單位被4名男女用作製毒工場，警方接獲線報，檢獲一批約值300萬元的毒品以及一把仿製手槍。警方指，4名被捕男女中，有一名年僅17歲的咖啡師，其餘3人為大學生，相信他們挑選人口稠密的住宅大廈作製毒中心，企圖利用密集的人流作掩飾。

警方根據線報及深入調查，今日（13日）下午突擊搜查長沙灣清麗苑麗康閣一個住宅單位，檢獲約1公斤粉狀依托咪酯、25支可供製作液態依托咪酯煙彈的化學原材料及香味劑、超過10000粒可製作依托咪酯的煙彈空殼、約300粒依托咪酯煙彈製成品、240克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，市值約為300萬港元。另外，警方於單位內檢獲1支仿製手槍及3個空彈夾。

行動中，警方拘捕2男2女，年齡介乎17至21歲，他們現正被扣留，案件交由深水埗重案組第三隊調查，不排除更多人被捕。據了解，被捕的17歲少女為咖啡師，而其餘3名男女則為大學生。

深水埗警區助理警區行動主任高級督察黃寶民指，涉事住宅單位被租用作製毒工場大約2個月，相信製毒集團企圖利用人流密集為掩飾，以便躲避警方的調查。