旺角綠帽男推撞情侶｜消防處證被捕人為休班消防員：若違反紀律定必嚴肅處理

旺角星際城市上周六（11日）一對中年男女因碰撞問題，與另一對黑衫情侶發生爭執，其間一名戴綠帽的中年男子情緒激動，大聲喝斥並推撞對方，涉事影片在網上瘋傳。消防處回覆《星島頭條》證實，片中的綠帽男子為消防處屬員，重申處方一直非常重視屬員的個人操守及紀律，若證實有屬員涉及違反紀律或不當行為，定必嚴肅處理，並按既定程序採取適當的跟進行動。

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消防處表示，據了解該屬員休班期間與其妻子行經涉事地點時，疑因妻子被一名男子觸碰，繼而與對方發生爭執。事後，該屬員陪同妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查。該屬員因涉嫌干犯刑事案件被捕，警方已對案件展開調查。

事發於上周六傍晚6時許，現場是山東街47至51號中僑商業大廈星際城市1樓。當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執。網上瘋傳涉事影片，所見雙方在扶手電梯出入口位置口角。其間紫衫中年女子聲稱：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」戴綠帽的中年男子則向黑衫情侶步步進逼，手指指喝斥對方：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」、「你做咩撞返轉頭先！我想問吓你！」

黑衫情侶被逼得不斷後退，男方更以身體護着女友，女友被嚇到尖叫。此時黑衫情侶亦希望息事寧人，男方向綠帽男說「對唔住」道歉，惟綠帽男依然態度咄咄逼人，更出手推撞黑衫男，並喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男的女友再被嚇得尖叫。其後綠帽男撞開黑衫男，呼喝對方：「走！」紫衫女在綠帽男身後亦附和，喝道：「走啦！」黑衫情侶於是轉身離開。