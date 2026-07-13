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珍惜生命｜薄扶林墳場骨庫女子墮樓亡 警查身份

突發
更新時間：16:40 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-13 HKT

今日（13日）下午3時許，警方接獲報案，指一名40多歲女子倒卧薄扶林金粟街及域多利道交界的地上，奄奄一息，懷疑她從香港華人基督教聯會薄扶林墳場第11號骨庫的高處墮下。救援人員接報到場，經檢查後證實她當場死亡，警方正調查女子的身份及其墮樓原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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