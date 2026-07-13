Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜薄扶林墳場骨庫休班女警墮樓亡 警方：深表難過

突發
更新時間：23:39 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-13 HKT

今日（13日）下午3時許，警方接獲報案，指一名39歲姓陳女子倒卧薄扶林金粟街及域多利道交界的地上，奄奄一息，懷疑她從香港華人基督教聯會薄扶林墳場第11號骨庫的高處墮下。救援人員接報到場，經檢查後證實她當場死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

現場消息指，死者是一名休班女警，為督察級人員，生前患有產後抑鬱。

警方對一名警務人員離世深表難過，指已向相關人員的家人表達深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
8小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
12小時前
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
施南生今晚於養和醫院離世 享壽75歲  電影工作室發聲明因多重器官衰竭
影視圈
2小時前
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
01:06
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
影視圈
8小時前
旺角星際MMA｜黑衫男同涉普通襲擊被捕 疑事前曾與綠帽男妻子發生碰撞
突發
3小時前
世界盃2026︱蓮香樓搞VIP八人套餐 索價$3888包16款點心 網民嘲智商稅
01:31
世界盃2026︱蓮香樓搞VIP八人套餐 索價$3888 網民嘲智商稅 負責人咁解釋
社會
6小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
影視圈
8小時前
屯門藍地石礦區。資料圖片
屯門29歲男踩越野電單車不適暈倒 墮15米深斜坡 昏迷送院亡
突發
13小時前
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
影視圈
1小時前