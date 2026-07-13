深水埗特賣場職員街頭捉賊 涉箍頸查身份證惹執法爭議

今日（13日）社交平台流傳一段影片，顯示一名深水埗特賣場的男職員，在福華街街頭截停一名疑在店內盜竊的南亞裔男子。其間他向南亞漢箍頸，並一度用對講機天線抵着對方的臉部和胸口，更強逼對方出示身份證明文件。男職員的手法惹來網民熱議，質疑他毋須箍頸，而他亦非執法人員，無權要求對方出示身份證明文件。

片段在社交平台Threads流出，片段長約58秒，但未有列明拍攝的日期和時間。片段甫開始，即見一名身穿灰衫的特賣場男職員，在街頭截獲一名身穿白衫的南亞裔男子，兩人前方地上放滿多件相信屬於特賣場的商品，相信有人在店舖盜竊。現場還有至少兩名身穿黃色、印有「電子特賣場」背心的男子，在灰衫男職員的身旁。

灰衫男職員用右臂向南亞裔男子箍頸，又先後用手中對講機天線抵着對方的臉頰及胸口，大興問罪之師。其間他不時以粗言穢語喝罵南亞漢，之後更逼使對方出示身份證明文件。只見南亞漢無奈從銀包掏出一張「行街紙」，灰衫男職員隨即向在旁同事說：「Form 8（行街紙）嚟㗎，難民嚟㗎！」

此時，灰衫男職員喝令南亞漢「Stay here」，指示對方留在原地，並檢查其證件。隨後他又着對方出示金錢，「show me money, money, show!」，並伸手按着對方胸口，以防對方逃去。片段至此完結。

翻查資料，現時沒有法例容許市民在捉賊後，有權要求賊人出示身份證明文件。查閱身份證明文件是警員或入境處人員等執法人員的專有權力。市民強行要求疑犯出示證件，或會引起執法越權及私隱爭議。市民捉到疑犯後，應立即報警交由警方處理，並由警方執行查閱身份證的程序。