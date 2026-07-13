Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗特賣場職員街頭捉賊 涉箍頸查身份證惹執法爭議

突發
更新時間：15:55 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:55 2026-07-13 HKT

今日（13日）社交平台流傳一段影片，顯示一名深水埗特賣場的男職員，在福華街街頭截停一名疑在店內盜竊的南亞裔男子。其間他向南亞漢箍頸，並一度用對講機天線抵着對方的臉部和胸口，更強逼對方出示身份證明文件。男職員的手法惹來網民熱議，質疑他毋須箍頸，而他亦非執法人員，無權要求對方出示身份證明文件。

片段在社交平台Threads流出，片段長約58秒，但未有列明拍攝的日期和時間。片段甫開始，即見一名身穿灰衫的特賣場男職員，在街頭截獲一名身穿白衫的南亞裔男子，兩人前方地上放滿多件相信屬於特賣場的商品，相信有人在店舖盜竊。現場還有至少兩名身穿黃色、印有「電子特賣場」背心的男子，在灰衫男職員的身旁。

灰衫男職員用右臂向南亞裔男子箍頸，又先後用手中對講機天線抵着對方的臉頰及胸口，大興問罪之師。其間他不時以粗言穢語喝罵南亞漢，之後更逼使對方出示身份證明文件。只見南亞漢無奈從銀包掏出一張「行街紙」，灰衫男職員隨即向在旁同事說：「Form 8（行街紙）嚟㗎，難民嚟㗎！」

此時，灰衫男職員喝令南亞漢「Stay here」，指示對方留在原地，並檢查其證件。隨後他又着對方出示金錢，「show me money,  money, show!」，並伸手按着對方胸口，以防對方逃去。片段至此完結。

翻查資料，現時沒有法例容許市民在捉賊後，有權要求賊人出示身份證明文件。查閱身份證明文件是警員或入境處人員等執法人員的專有權力。市民強行要求疑犯出示證件，或會引起執法越權及私隱爭議。市民捉到疑犯後，應立即報警交由警方處理，並由警方執行查閱身份證的程序。

最Hit
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
8小時前
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
7小時前
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
4小時前
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
5小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
5小時前
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店 創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
05:43
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
申訴熱話
9小時前