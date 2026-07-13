屯門29歲男踩越野電單車不適暈倒 墮15米深斜坡 昏迷送院亡

屯門發生騎越野單車意外死亡事件。昨(12日)天文台發出酷熱天氣警告，一名姓古（29歲）男子，中午約12時，偕四名朋友騎越野電單車，由丹桂村出發前往藍地石礦區。至同日下午約5時，古男向朋友表示自己身體不適，於是其朋友陪同古男原地休息。

至傍晚約6時，古男決定騎電單車下山回家，惟騎了大約50米至菠蘿山近洪水坑水塘，古男突暈倒失平衡，跌落大約15米深的斜坡，古男的朋友將他帶回安全位置後，再報警求助。至晚上7時25分，警方及消防員終找到古男，當時他已陷入昏迷，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院，惜同日晚上8時03分證實死亡。

警方現場進行調查，沒有發現可疑，死者遺體亦沒有發現可疑的受傷。案件交由屯門分區雜項調查隊繼續跟進。