Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門29歲男踩越野電單車不適暈倒 墮15米深斜坡 昏迷送院亡

突發
更新時間：11:13 2026-07-13 HKT
發佈時間：11:13 2026-07-13 HKT

屯門發生騎越野單車意外死亡事件。昨(12日)天文台發出酷熱天氣警告，一名姓古（29歲）男子，中午約12時，偕四名朋友騎越野電單車，由丹桂村出發前往藍地石礦區。至同日下午約5時，古男向朋友表示自己身體不適，於是其朋友陪同古男原地休息。

至傍晚約6時，古男決定騎電單車下山回家，惟騎了大約50米至菠蘿山近洪水坑水塘，古男突暈倒失平衡，跌落大約15米深的斜坡，古男的朋友將他帶回安全位置後，再報警求助。至晚上7時25分，警方及消防員終找到古男，當時他已陷入昏迷，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院，惜同日晚上8時03分證實死亡。

警方現場進行調查，沒有發現可疑，死者遺體亦沒有發現可疑的受傷。案件交由屯門分區雜項調查隊繼續跟進。

 

最Hit
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
23小時前
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
4小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕
01:00
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕
突發
2小時前
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP
影視圈
14小時前
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
2026-07-12 10:00 HKT
莫雷拉跑完本周三谷戰後將離港。
雷神告別戰 外線馬陣容強
馬圈快訊
14小時前
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
23小時前
九龍灣安德大廈殘裝戶180萬拍賣 低銀行估價53%
九龍灣安德大廈殘裝戶180萬拍賣 低銀行估價53%
筍盤推介
22小時前
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店 創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
05:43
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
申訴熱話
5小時前