旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員 涉普通襲擊自首被捕

上周六（11日）旺角星際城市一對中年男女因碰撞問題，與另一對黑衫情侶發生爭執，其間該對情侶作出道歉，但戴綠帽的中年男子卻情緒激動，並一度推撞該對情侶，喝斥對方：「對唔住就走啦！躝啦！」涉事影片在網上瘋傳，據悉綠帽男任職消防員，他於昨日（12日）由妻子陪同到旺角警署自首，涉嫌普通襲擊被捕。

消息稱，被捕的48歲姓陳男子，是一名消防員，他於昨晚約8時由46歲的妻子陪同，到旺角警署自首。有人承認因懷疑該對情侶的男方蓄意撞向自己而犯案。案件仍在調查中，交由旺角警區刑事調查隊第8隊跟進。

事發於上周六傍晚6時許，現場是山東街47至51號中僑商業大廈星際城市1樓。當時商場人流較多，一對中年男女因身體碰撞問題，與黑衫情侶發生爭執。網上瘋傳涉事影片，片段長約23秒，所見雙方在扶手電梯出入口位置口角。其間紫衫中年女子聲稱：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」戴綠帽的中年男子則向黑衫情侶步步進逼，手指指喝斥對方：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」、「你做咩撞返轉頭先！我想問吓你！」

黑衫情侶被逼得不斷後退，男方更以身體護着女友，女友被嚇到尖叫。此時黑衫情侶亦希望息事寧人，男方向綠帽男說「對唔住」道歉，惟綠帽男依然態度咄咄逼人，更出手推撞黑衫男，並喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男的女友再被嚇得尖叫。其後綠帽男撞開黑衫男，呼喝對方：「走！」紫衫女在綠帽男身後亦附和，喝道：「走啦！」黑衫情侶於是轉身離開。

網民一面倒批評綠帽男不是，留言稱：「好恐怖喔，空間細細實撞到，都唔可以咁惡推人架」、「使唔使咁兇人哋呀， 人哋咪講咗對唔住囉」、「講還講又真係唔需要動手動腳」、「可以告普通襲擊了」。