北角天后廟道爆水管 水柱逾10米高橫跨雙線 車輛借咪錶位駛過

北角天后廟道有水管爆裂。今日（13日）凌晨約4時40分，天后廟道近144號雲峯大廈對開一段地下水管突然爆裂，大量淡水由地面湧出，水柱一度噴射逾10米高，來回交通一度受影響。

現場所見，天后廟道西行行車線路面有水湧出，水柱以斜角猛烈噴出，覆蓋部分西行線，並噴向對面東行方向，水花四濺，雙向行車均受到影響。警方其後以封鎖帶圍封爆裂位置，並封閉西行方向部分行車線。

由於爆裂位置旁邊設有一列咪錶泊車位，車輛需借用咪錶位一帶慢駛通過，現場實施單線雙程行車，途經車輛需輪流駛過，交通一度受阻。警方接報到場後，隨即聯絡水務署人員到場搶修。

水務署Facebook專頁滴惜仔表示，署方接報告指北角天后廟道有食水供水管滲漏，並以派員前往現場跟進。