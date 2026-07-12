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海關青年領袖團玩歷奇慶回歸 認識國安及中華文化

突發
更新時間：21:44 2026-07-12 HKT
發佈時間：21:44 2026-07-12 HKT

海關青年領袖團今日（12日）聯同多個青少年制服團隊齊集大埔林村，參與由香港青年獎勵計劃主辦、保安局全力支持的《國安 Power Up，開心「營」回歸》，一同傳遞國家安全訊息，並熱烈慶祝香港特區成立29周年。

保安局局長鄧炳強親臨現場支持活動，海關副關長（管制及執法）胡偉軍亦到場為海關青年領袖團打氣。團員隨即全情投入各項挑戰，邊玩邊學，從不同角度認識國家安全及中華文化。

團員挑戰戶外高空歷奇設施，突破自我、克服心理關口，同時發揮團隊互助精神，互相鼓勵、並肩完成挑戰。其後他們化身「國安偵探」，在限時內穿梭全營搜尋線索，按「先到先得」積分賽制制定策略，鬥智鬥快，加深對 20 個國家安全重點領域的認識。

最後，團員親手製作創新砵仔糕，從味道及手作之中體驗中華傳統飲食文化，感受文化傳承的趣味及溫度。
 

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