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警新界北打擊交通違例 拘9人涉危駕酒駕

突發
更新時間：13:09 2026-07-12 HKT
發佈時間：13:09 2026-07-12 HKT

警方新界北總區交通部於本月5日至11日期間，在區內多條快速公路重點打擊超速駕駛、危險駕駛、不依照行車線規則切線等違例事項。人員共拘捕7名本地男子、1名本地女子及1名非華裔男子（介乎37至62歲），他們涉嫌「危險駕駛」及「酒後駕駛」。其中1男1女為被通緝人士。

此外，6輛涉嫌非法改裝的車輛，被送往大欖涌檢驗中心扣查及等候檢驗。行動中，人員亦向駕駛人士發出合共194張法庭傳票及定額罰款通知書。

警方稱，新界北總區交通部在分析區內快速公路的行車情況後發現，不少交通意外源於駕駛者隨意切線、左穿右插，以及未有遵守行車線規則等不當駕駛行為。為提升駕駛者的交通安全意識，交通部人員遂展開今次的針對性執法行動。所有被捕人士已獲准保釋候查，並須於8月上旬向警方報到。

 

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