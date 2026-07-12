梅窩碼頭「包頭賊」偷單車 街坊喝止敗逃 拍攝者：總共鋸開三部單車

賊仔狼死，光天化日下帶同工具偷單車！今（12日）晨9時許，一名南亞裔賊人絲巾包頭、黑超遮眼，在梅窩碼頭對開的單車泊位處徘徊，利用磨機鋸鎖，一陣煙霧瀰漫，賊人幾近得手之際，遭兩名正義街坊喝止，賊人事敗逃去。

片中賊人貌似南亞裔，穿上一件承建商的地盤制服，挺着大肚腩，頸掛一部相機物體，他絲巾包頭，戴上太陽眼鏡。他手持一把磨機，在單車泊位處徘徊，現場泊有過百部單車，各式奇式，種類繁多，他慢慢揀選獵物，一幅氣定神閒、經驗老到的樣子，最終選定一部有車頭籃的單車。

他利用磨機鋸鎖，頓時火花四濺，煙霧瀰漫，不消數秒已把鐵鏈鋸斷，他把殘件放進籃內，以為大功告成，最終兩名街坊走出喝止，賊人落荒而逃。

拍攝者：總共鋸開三部單車

拍攝者徐太姐對《星島頭條》表示，當時丈夫在浴室小解久久未出來，查問才知他發現樓下有人偷單車，她於是回睡房查看，果見一名南亞裔漢正在徘徊，「佢一時按吓架單車有冇氣，又鋸開一個車頭籃，總共鋸開三部單車」。

她憶述，其後她奔落樓，聯同街坊走去喝止，對方以半鹹淡的廣東話：「當垃圾清理」，徐太要求他出示工作證件，南亞裔漢支吾以對最終轉身而逃，連自身的三輪單車也不要，遺棄在海愉花園對出海邊。

她表示，梅窩偷單車猖獗，以往有貨車夜間駛來，把沒鎖在欄杆的單車搬上車。而梅窩最近有拓建美好走廊計劃，把過往四塊單車泊位處縮減至兩塊，當局已張貼告示要求單車車主於上月29日取走，現場遺下一堆沒人認領的單車，懷疑引人覬覦。

事件引起網民熱議：「離哂譜 日光日白都夠膽」、「初時以為工人搬車，因為每朝早例行公事， 但今日星期日， 無理由開工， 仲有佢好閃縮」、「著住大判俊和制服偷單車，有哂證據，報警拉得」、「唔好去地盤度點相 直接報警現場拉人」、「我一星期前在這個位比人偷了這架單車」。