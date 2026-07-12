世界盃2026｜英格蘭挪威八強激戰 奧海城逾300球迷捱夜觀戰 球迷穿球衣撐愛隊

世界盃八強賽事今日（12日）凌晨起上演兩場淘汰賽，香港不少球迷熬夜觀戰。在奧海城商場舉行的直播活動吸引大批球迷到場，記者今日清晨約5時到現場採訪時，已有超過300名球迷席地而坐，等待首場八強賽事展開。

率先上演的八強賽事由挪威對英格蘭，爭奪四強席位。現場所見，不少球迷穿上支持球隊的球衣，包括英格蘭及挪威隊球衣，亦有家長帶同小朋友到場觀戰，甚至有球迷攜同寵物一同感受世界盃氣氛，現場氣氛熱烈。

另一場八強賽事將由阿根廷對瑞士將在周日早上9時舉行，因此亦有不少阿根廷球迷提早到場，先欣賞英格蘭對挪威的比賽。

現場其中四名中學畢業生，分別身穿挪威及英格蘭球衣到場支持心儀球隊。支持挪威的球迷Alex表示，預計挪威今晚將以2比1擊敗英格蘭晉級四強，而他最喜愛的球員是夏蘭特。至於支持英格蘭的同學Cyrus則認為，英格蘭同樣會以2比1取勝，成功躋身四強。