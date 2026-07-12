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元朗智車保｜追蹤防範攻守兼備 警方不主動獲取定位保障私隱

突發
更新時間：07:01 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:01 2026-07-12 HKT

針對元朗區電單車被盜案有上升趨勢，元朗警區聯同元朗撲滅罪行委員會於今年4月啟動「元朗智車保計劃」，向電單車車主免費派發超過500套兼顧防範與追蹤功能的「智車保險包」，全面提升車輛的防護與追蹤能力，體現智慧警政與社區合作精神。

資料顯示，元朗警區2025年錄得113宗偷車案，較2024年上升3成。在被盜車輛中，電單車佔近4成，且多數於路邊或公共咪錶停車場被盜。元朗警區一直密切監察罪案趨勢，更於今年主動出擊推出「智車保計劃」，於區內失車高危地點張貼海報及派發單張，市民掃描二維碼(QR Code)即可申請「智車保險包」。

相關報道：元朗警區「智車保」升級2.0  擴展至輕貨私家車  夥駕院鞏固社區防罪網

「智車保險包」內有定位裝置及防騙紀念品。
「智車保險包」內有定位裝置及防騙紀念品。

「智車保險包」內含高分貝警報防盜鎖及定位裝置。電單車車主可利用防盜鎖鎖住煞車碟，令車輛無法被隨意推走，一旦感應到震動，會立即發出高分貝警報，足以驚動途人並嚇退企圖犯案的賊人；萬一車輛不幸被盜，仍有第二重保障，車主可透過與定位裝置進行連結的電話，取得失車的實時位置，做到「攻守兼備」。

警方強調，定位裝置的數據完全由車主自行保管。除非獲得車主明確同意及授權，否則警方不會主動獲取或儲存任何定位數據，確保市民私隱得到充分保障。目前計劃仍接受申請，呼籲區內車主踴躍參與，為車輛添加多重保障。

元朗警區聯同元朗撲滅罪行委員會於4月推出「元朗智車保計劃」，向區內電單車車主派發包含防盜鎖及定位裝置的「智車保險包」。
元朗警區聯同元朗撲滅罪行委員會於4月推出「元朗智車保計劃」，向區內電單車車主派發包含防盜鎖及定位裝置的「智車保險包」。
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