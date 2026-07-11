警新界北總區舉辦反詐月 周一鳴：防騙宣傳如疫苗　籲全民攜手共築防護網

新界北總區於今日（11日）舉辦「反詐月啟動禮 X 大匯演 2026」，聯乘多間「防罪聯盟計劃（Project HERO）」成員及社區伙伴，全方位把防騙宣傳融入市民日常生活，提升大眾防騙意識，攜手築起社區防護網。

警務處處長周一鳴在致辭時指出，詐騙案已成為主要罪案類型，騙徒善於利用社交平台及即時通訊工具快速散播特點，並以假網站、假連結等方式行騙，甚至利用人的感情博取信任，行騙手法和劇本時刻在變。他形容騙案猶如病毒，而防騙宣傳則好比疫苗，要防騙疫苗發揮最大功效，就必須靠多人共同參與「接種」，要靠大家接收資訊，願意和懂得「停一停、想一想、查一查」，並主動提醒身邊的家人和朋友，讓社區建立更強大的反詐防護網。

警企合作 由外至內擴闊防騙網絡

周一鳴更表示防騙的宣傳教育工作不能夠單靠警隊，需要和企業、機構和社區共同合作。企業及機構除可協助向客戶發放防騙資訊外，亦能透過內部渠道加強員工防騙能力，包括舉辦員工防騙講座、分享騙案手法與風險提示，或以聯乘形式與警方推出多元化防騙主題活動，讓宣傳不再是單向的「你聽我講」，而是共同參與，使防騙資訊更貼地、更入屋。

啟動禮上，警方向新加入「防罪聯盟計劃（Project HERO）」的企業及機構致送感謝狀；同時頒發「傑出防罪聯盟成員」獎，以表揚長期支持計劃的成員積極履行社會責任。

周一鳴指出，「HERO (英雄)」不一定是做驚天動地的大事，而是願意在日常生活中行多一步，可以是多一句提醒、多一個訊息、多一場講座、多一次合作。當大家的力量凝聚起來，騙徒就更難得逞。防騙工作是一場持久戰，只要警隊、企業、機構、社區和市民同心同行，騙徒就很難有機可乘。

下一場「防騙大匯演X防騙講座」將於下周六（7月18日）下午3時至5時於屯門大會堂演奏廳舉行，反詐月期間亦會於新界北多區舉辦社區防騙講座。活動完結後現場觀眾均可獲贈由多間防罪聯盟企業贊助的「反詐月2026提子福袋」。