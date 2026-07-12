元朗警區「智車保」升級2.0 擴展至輕貨私家車 夥駕院鞏固社區防罪網

元朗警區聯同元朗區撲滅罪行委員會於今年4月推出「元朗智車保計劃」，透過向區內電單車車主免費派發包含實體防盜鎖及智能定位裝置的「智車保險包」，以打擊區內的車輛盜竊案件。首階段計劃成效顯著、市民反應踴躍，元朗警區決定將計劃升級至2.0版本，將受惠車種擴展至私家車及輕型貨車，並邀請到香港駕駛學院合作協助推廣，不但鞏固了社區防罪網絡，更令防罪訊息由源頭植根社區每個各落。

元朗警區刑事調查總督察冼珈瑤向《星島》表示，計劃推出短短兩個月已接獲近400次查詢，反應熱烈，計劃亦成功強化了區內電單車車主的防罪意識，根據元朗警區今年1月至5月的罪案數字，區內涉及電單車的偷車案件，由去年同期的26輛大幅下降至僅有4輛，跌幅達八成五。

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元朗警區與元朗區撲滅罪行委員會推出「元朗智車保計劃」2.0，將對象擴展至私家車及輕型貨車車主，並與香港駕駛學院合作，將防罪訊息由源頭植根。劉駿軒攝

鑑於首階段成效理想，為進一步擴大防罪防護網，元朗警區推出「智車保計劃」2.0，將對象擴展至私家車及輕型貨車。冼珈瑤指出，2.0的「智車保險包」繼續向車主派發定位裝置，可以將其放於車內隱蔽位置，一旦車輛不幸失竊，警方於取得車主同意下，透過即時定位數據作出跟進。

另外「智車保險包」內亦附送由元朗警區設計的防騙紀念品，「既加強防盜能力，亦提升防騙意識，做到『一石二鳥』的宣傳作用。」區內私家車及輕型貨車可以掃描警方海報或單張上的二維碼(QR Code)進行申請，經審批後即可獲得「智車保險包」，同時電單車的相關申請亦持續進行，多管齊下保障市民財產。

冼珈瑤強調，比起成功以定位裝置追回失車，警方更希望透過計劃宣傳將防盜意識灌輸予車主，並加強阻嚇作用，真正做到「防患於未然」。

「智車保險包」由元朗區撲滅罪行委員會資助購買，元朗區撲滅罪行委員會主席陳建業表示，計劃首階段成效顯著，加強了市民對防盜的警惕，過去亦有不少市民親自向他查詢申請方法，滅罪會必然繼續鼎力支援，而隨著計劃擴展至私家車及輕型貨車，相信能更有效防止偷車活動，未來亦會緊密與警方合作，持續將「防罪滅罪」的意識推廣至市民大眾。

另外，「智車保計劃」2.0 邀請到在區內營運多年的香港駕駛學院加入，旨在讓正在學車的學員及剛考獲「車牌」的準車主，在「新牌仔」第一步起建立防盜意識，將防罪訊息由源頭扎根。

香港駕駛學院行政總裁朱燦培表示，駕院對協助社區「防罪滅罪」工作義不容辭，優勢在於透過高接觸率協助宣揚防罪訊息，目前已於學院內放置宣傳單張，導師亦會在授課時向學員講解相關資訊；另外駕院會鼓勵「新牌仔」的區內學員申請「智車保險包」，「有剛考獲電單車牌的學員在知悉計劃後反應熱烈，隨即透過警方領取了『保險包』。當他們成為車主，防盜意識早已植入心中。」

朱認為，「防罪滅罪」工作有賴「警、民、商」三方合作，由警方與滅罪委員會策劃及牽頭，而商戶能發揮「因利成便」的優勢，將各項計劃帶給市民用家，有效做到警民合作，為社群防罪出一分力。

記者 麥鍵瀧