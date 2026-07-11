任警察學院結業會操檢閱官 羅淑佩：今天畢生難忘 公職人員極大榮耀

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日出席香港警察學院結業會操後，在其社交平台表示，對於結業的13位見習督察和131位學警來說，今天應該極之難忘，因為他們完成數個月艱辛嚴格的訓練，正式開展警隊生涯，她知道今天出席結業會操的所有長官、家人、朋友、嘉賓、同袍都會為他們感到欣慰和無比驕傲。

羅淑佩表示，對於她來說，今天也將畢生難忘，因為擔任結業會操的檢閱官是一個公職人員的極大榮耀。她的公務生涯中，雖然沒有在保安局服務過，但三十多年來，幾乎每個崗位都與警隊合作無間。從回歸前「中英聯合聯絡小組」的會議保安、主辦2005年世貿組織香港部長級會議、交通運輸政策的制定和執行、打擊濫用公屋，到去年啟德體育園開幕，每一個重大任務，她和她的同事都與警隊上下「拍住上」，協力同心，高效協作。

較少為人所知的，是自2007年開始，她每年都出席警察龍舟慈善賽支持AO龍舟隊參賽，有幾年甚至親自落場與警隊高層組成的「千帥龍」一較高下（當然輸多少）！AO隊得到「警龍」教練們十多年來悉心指導和照顧，從「姐手姐腳」鍛鍊成有資勢有實際的團隊！她與警隊的深厚感情，也就從這些年來工作上、賽場上並肩作戰的經歷中，一點一滴累積而來！

「十五五」新征程下，香港要主動對接和服務國家發展、積極融入大灣區建設，安全、穩定、法治的社會環境是不可或缺的根基。警隊作為維護法紀與社會秩序的中流砥柱，角色只會更加吃重，肩負的重任也更為重大。她期待在未來的日子繼續與警隊携手合作，為香港的繁榮穩定和安全一同努力。