大埔警區跨部門反黑截財源 掃淫窟賭檔油站 拘65人

大埔警區於本月9日至10日聯同消防處及入境處展開代號 「捷航」的行動，以打擊區內三合會的非法收入來源。行動中共拘捕65人，包括11名性工作者及54名涉及非法賭博人士，另3名營運非法加油站的人士被搗破。據了解，有關場所由黑社會新義安及和勝和操控。

大埔警區助理指揮官(刑事)呂思灝警司表示，今年7月9日及7月10日，大埔警區聯同消防處及入境處，進行了一連兩日，行動代號名為「捷航」的反黑行動，目的是打擊三合會的非法收入來源。

根據線報及調查得知，大埔及上水區有黑社會分子利用區內不同的唐樓單位作掩飾，改裝成為非法麻雀檔；又或者趁世界盃期間操控非法賭波活動，收受外圍賭注。黑幫分子亦有操控由中國內地或者東南亞國家來港的女子進行賣淫，甚或罔顧市民的生命及財產安全，在區內設立非法加油站，在缺乏安全同消防設施的情況下謀取暴利。

行動中，警方在大埔及上水區內總共搗破5個非法賭檔，搜查兩個涉及非法賣淫的單位，以及搗破一個佔地3,000呎的非法加油站。行動中，三個執法部門總共拘捕65人，包括11名非本地的性工作者、54名涉及非法賭博人士，票控3名營運非法加油站人士，當中共檢獲11部電動麻雀枱、22副麻雀、港幣11,680賭款，以及超過18000公升非法燃油。

大埔警區行動主任梁晏瑜總督察表示，警方於本月9日，聯同入境事務處聯合打擊賣淫行動，目標重點打擊區內的非法賣淫活動及違反逗留條件的人士。行動中，警方派出探員以喬裝的方式，針對大埔及上水區內合共四個非法賣淫場所、以「違反逗留條件」罪拘捕拘捕共11名女子（29歲至46歲），其中包括10名中國籍女子及一名越南籍女子。所有被捕人士經扣留調查後，已經轉交入境事務處跟進。

警方留意到，犯罪集團會租用區內的舊式大廈作非法賭博或賣淫活動，因大廈保安相對較差、租約相對彈性。大埔警區進行情報分析及展開深入調查、鎖定區內出租用作非法賭博或賣淫的單位，進行今次的行動，及要求業主停止容許名下的單位作非法賭博或賣淫用途，否則將會承擔相關的責任。

警方重申，減少非法賭博或賣淫場所對打擊三合會的非法活動是非常重要的。警方將會持續進行反非法賭博及掃黃行動，務求在不同層面打擊三合會犯罪集團及他們的產業鏈，目的是從根本做起，不斷去打擊區內因非法活動所衍生的社區問題。

根據香港法例第148章《賭博條例》第15條，任何人不得身為任何處所或場所的擁有人、租客、佔用人或管理人，明知而准許或容受該處所或場所或其任何部分，開放、維持或使用作為賭場；或明知任何處所或場所或其任何部分將會被開放、維持或使用作為賭場，而以主事人或代理人身分出租或同意出租該處所或場所，即屬違法，一經定罪，可判監禁7年。

根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》第143同埋145條，任何人身為業主或該處所的租客或其代理人，准許或容許處所全部或部分的面積作賣淫用途，即屬違法，一經定罪，可判監禁7年。

消防處（危險品執法）梁楠卓消防隊長表示，消防處一直與香港警察保持緊密合作，透過跨部門協作及情報分享，就非法燃油轉注活動共同制訂針對性的打擊策略。今次行動期間，消防處整合及分析來自不同渠道的情報，進行針對性部署，在位於上水馬適路的一個露天停車場搗破非法加油站，一共檢獲約一萬五千升柴油同一批入油工具，當中截獲三名涉案人士，年齡介乎49至70歲，涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處亦已將涉案嘅柴油及工具檢走，並會向法庭申請充公。

非法加油站未有裝設加油站專用的消防設備，亦欠缺妥善管理，一旦發生意外，如洩漏、火警、甚至爆炸，都會對周邊的市民，甚至在附近的建築物構成非常嚴重的威脅，如果在位於市區，後果就更不堪設想。該露天停車場附近有住宅屋苑，不法分子為圖取私利，罔顧附近住戶同其他市民安全，消防處對這類行為絕不姑息，必定會果斷執法，依法追究。

根據《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站即屬犯罪，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

消防處再次呼籲，市民切勿光顧非法加油站，以免助長不法分子繼續經營。市民如果發現有懷疑非法燃油轉注活動，例如有可疑車輛長時間停泊於路邊；車上載有油缸、油喉、油槍、電泵等工具；現場傳出濃烈汽油氣味；有處所外頻繁出現車輛短暫停靠、或出現疑似等待入油的車龍等，毋須猶豫，可即時透過消防處「火警危險電子投訴平台」上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。