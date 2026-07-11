外判商車輛屯門入鬼油 入境處：不會姑息不當行為

油價高企，司機非法入「鬼油」趨普遍，網上日前瘋傳一張相片，一輛掛有入境處徽章的白色小巴，懷疑在非法油站加油，引起網民熱議。據了解，消防處隨即跟進事件，掃蕩一個位於屯門的「鬼油站」，檢獲約800公升柴油。入境處則承認該車輛是承辦商車輛，責成外判承辦商交代事件及配合執法部門調查。

掛有有入境處徽章的白色小巴懷疑入鬼油。fb：大埔 TAI PO

該相片顯示，當時一輛白色小巴停在一個鬼油站旁，油站男職員戴鴨舌帽及口罩，正為小巴加油，小巴車頭則擺放一個入境處徽章，顯示該車可能為入境處提供接載服務。

事件引起網民討論：「租街車嚟咋，油錢食自己架，邊度平就入邊度架啦」、「應該係入境處外判車，入境處職員係口岸返工，佢哋要口岸開之前埋位，嗰下應該無公共交通工具。」、「這是外判車，責任在於司機。只是入境處的租車。」、「外判車，投標，白菜價價者得，份合約衹夠司機，車輛維修支出，入油都未夠」。

入境處回覆《星島頭條》查詢時證實，就網上流傳有關入境處的外判承辦商懷疑有違法或不當行為一事，入境處經初步了解後，得悉該承辦商車輛當時並無執行職務。入境處已主動聯絡相關執法部門作跟進調查，並責成外判承辦商交代事件及配合執法部門調查，同時向承辦商重申不允許他們在非執行公務時，在未經授權下無故展示入境處的部門徽章及有關字眼，並強調不會姑息任何違法及不當行為。入境處一直要求承辦商及其員工必須遵守香港法律，如發現任何違法或不當行為，必定會嚴肅追究。

此外，消防處表示，在網絡巡邏期間發現一宗懷疑非法燃油轉注活動個案，隨即主動展開調查，期間入境事務處亦主動提供相關資料。消防處人員透過情報分析，迅速鎖定懷疑非法油站的位置，並於前日（9日）下午在屯門浩福街搗破該非法油站，檢獲約800公升柴油。消防處已檢走涉案的柴油，並會向法庭申請充公。

行動中，消防處人員發現一輛持牌危險品油缸車及大批入油工具，並截查兩名男子及一名女子。他們懷疑從事非法燃油轉注活動，涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。消防處亦會根據入境處轉介個案資料進行調查。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品油缸車的牌照。消防處會繼續進行調查，包括針對該危險品油缸車的持牌人展開調查，如發現任何違規情況，消防處定必嚴厲執法。