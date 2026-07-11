懲教署：推行沿途有理更生計劃成效令人鼓舞 14名青少年在囚人士下周迎DSE放榜

懲教署自2021年起推行「沿途有『理』」計劃，協助受激進思想影響而犯罪的在囚人士及更生人士，重建正確價值觀。懲教署多位官員今日接受電台節目訪問，詳細介紹了署方為在囚及更生人士提供的各項支援計劃，以及在社區推動預防犯罪教育的最新進展，展現了「懲」與「教」並重的更生理念。

懲教署二級校長蕭佩芬（前排左）、懲教署懲教事務監督林賜良（中）及總懲教主任李兆安（前排右）出席電台節目。懲教署提供

懲教署二級校長蕭佩芬蕭佩芬（中）、懲教署懲教事務監督林賜良（圖左）及總懲教主任李兆安（圖右）出席電台節目後離開。梁國峰攝

懲教署二級校長蕭佩芬（圖右）及懲教署懲教事務監督林賜良出席電台節目。梁國峰攝

沿途有理計劃 助更生青年親歷國家發展

懲教署懲教事務監督林賜良在訪問中指出，針對因黑暴事件或違反國安法入獄人士的特殊更生需要，署方於2021年推出「沿途有『理』」計劃。該計劃主要圍繞三個方向，包括加強認識中國歷史與國民教育、重整心理及價值觀，以及重建生涯規劃與家庭關係。林賜良強調，所有更生活動均屬自願參與。

在該計劃下，懲教署於2026年先後組織了兩次大灣區交流團，分別帶領觸犯相關罪行、正接受監管的男女青年更生人士前往內地體驗。林賜良透露，不少年輕人過去對內地存有刻板誤解，甚至許多人是第一次乘坐高鐵。然而在親眼目睹內地的經濟與科技發展後，他們的態度由起初的拘謹被動轉為投入，並對國家的進步感到自豪與心悅誠服。署方未來將視乎名額，繼續為有需要的青年提供常規回鄉證的申請協助與交流機會。



立德學院打破傳統 文憑試考生迎放榜

除了出獄後的監管與交流，懲教署在院所內亦積極創造進修機會。懲教署二級校長蕭佩芬介紹了由署方、賽馬會及香港都會大學合作成立的「立德學院」。該學院為21歲或以上的成年在囚人士提供一年全日制的應用教育文憑課程。這項計劃打破傳統，允許學員以全日制學生身份「用讀書代替工作」，並安排都大老師進入監獄授課。學員在上課時會穿上特製校服，有效提升了他們的學生身份認同與學習紀律。

隨著中學文憑試即將於7月15日放榜，蕭佩芬透露今年共有14名青少年在囚人士參與考試。根據過往紀錄，在囚人士的文憑試及格率超過八成，過去三年更有超過12名青少年在囚人士成功升讀本地大學課程，成績令人鼓舞，這將為他們日後重投社會打下堅實基礎。

懲教先鋒深耕社區 暑期遠赴一帶一路國家



在社區教育方面，總懲教主任李兆安介紹了旨在向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」四大訊息的「懲教先鋒計劃」。該計劃包含「監獄任務」、「絲綢之路」及「禁毒360」等十二個多元化項目，透過校本訓練與公開招募雙管齊下。

截至今年3月31日，制服團隊「懲教先鋒領袖」已累積754名成員，而非制服團隊「Captain Gor 同學會」的登記會員人數更達到1352人，對象涵蓋大批中小學生。

李兆安透露，署方亦曾組織青少年參觀監獄，他們反應雀躍、持開放態度，希望青少年透過參觀懲教設施後，能親身體驗何謂失去自由、失去與家人的連結，從而提醒他們奉公守法。

為了響應2025年特首施政報告中關於鼓勵青少年制服團隊到訪「一帶一路」國家交流的政策，李兆安透露，懲教署將於今年暑假組織交流團，帶領年輕人遠赴泰國及哈薩克斯坦參觀訪問。他期望透過走訪這些具備重要戰略意義的地區，能協助本地青少年拓寬國際視野，深入了解國際形勢與國家戰略，從而將自己裝備成為日後貢獻國家與香港的棟樑。