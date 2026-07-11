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青衣男遭菲傭丈夫持刀襲擊刺頭傷送院 兇徒逃走同日被捕

突發
更新時間：08:35 2026-07-11 HKT
發佈時間：08:35 2026-07-11 HKT

青衣發生涉及外傭的持刀傷人案。昨日（10日）晚上11時許，長青邨青梅樓一戶民居內，一名52歲陳姓男戶主與家中聘用菲律賓籍外傭的丈夫，爆發激烈口角。期間菲漢情緒失控，衝入廚房擸起一把長達27厘米的水果刀多次刺向陳男，他頭部受傷淌血，菲漢行兇後隨即逃離現場。警方接報後在附近一帶展開搜捕，最終在寓所對開一個公園成功將涉案菲漢制服拘捕。

案情顯示，涉事遇襲的男傷者為52歲本地男子，與家人同住於青衣長青邨青梅樓一單位。他們聘有一名36歲的菲律賓籍家庭傭工。

據了解，事發時菲漢到陳男寓所找尋妻子，期間菲漢與陳男發生口角，菲漢情緒激動下在廚房攞起27厘米長水果刀，多次刺向陳男頭部，菲漢襲擊後逃離現場。陳男頭部有多處2至3厘米的𠝹傷傷口，清醒由救護車急送瑪嘉烈醫院接受治理。 其後，警方在屋邨內以涉嫌「傷人」罪名將該名31歲菲籍男子拘捕， 案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊調查。

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