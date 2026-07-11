堅尼地城爆食水管 多棟幢大廈停水 居民質疑11小時後始搶修

堅尼地城周五（10日）發生大規模爆水管事故，導致西區多幢住宅大廈一度陷「水荒」。昨日早上7時22分，警方接獲報案，指堅尼地城士美菲路71至77號嘉輝花園對開的上斜馬路地底，一條主要食水管突然發生爆裂。現場馬路凹陷，造成面積約1米乘1米的地下水坑，大量食水夾雜泥沙湧出，警員趕抵現場了解後，隨即通知水務署派員到場關閉水掣，影響所及，附近一帶約11幢大廈的食水供應被切斷。

波及11棟住宅和工業大廈、社區中心 關愛隊及義工出動送水上樓

《星島頭條》記者於周六（11日）凌晨到現場了解，士美菲路有水務署人員在掘地搶修水管，區內一帶大廈多已回復食水供應，只餘下士美菲路71至77號嘉輝花園其中一座樓未恢復。

據中西區區議員王倩雯周五在社交平台講解，是次突發緊急暫停食水供應影響的範圍甚廣，當中包括士美菲路71至85號（單數）、12至50號（雙數）、蒲飛路38至40號（雙數）及27號，以及龍華街2號。

受波及的建築物多達11幢住宅及工業大廈，包括嘉輝花園、翠麗苑、時美閣、寶德大廈、華輝大廈、士美菲園、美華大廈、慧華閣、蒲輝苑、新發大廈、祥興工業大廈，以及明愛莫張瑞勤社區中心。由於停水期間正值下午至傍晚的居民用水高峰期，中西區民政事務處、水務署、地區關愛隊及義工團體隨即動員，在現場的水車及水箱協助居民接水，並為行動不便的有需要長者及居民「送水上樓」。

全市唯一往醫院快線 封路圖則需警務處審批

對於有部分街坊在網上強烈質疑，為何水務署在早上接報後，竟延至傍晚6時許、事隔近11個小時才正式展開搶修工程。消息指，因事發的士美菲路現場只有上斜及下斜共兩條行車線，同時該處是西區前往瑪麗醫院的最快及核心救護車路線，為免輕率封路導致救護車延誤，水務署必須根據警務處的專業建議緊急修改工程圖則，經多方慎重研究如何在維持交通運作的前提下實施封路，故需時審批封路許可。

直到昨晚11時06分，運輸署正式宣布，因應水管緊急維修，士美菲路近蒲飛路已實施單線雙程行車措施。由於該處距離瑪麗醫院僅約5分鐘車程，現場交通一度非常繁忙。

預計今早六時全面復水 水務署設多處水車水箱應急

經水務署工程人員漏夜通宵掘路搶修，大部分受影響大廈已於昨晚10時起陸續恢復供水。然而，位於事發核心地點的嘉輝花園，還有一座樓至深夜仍然未能恢復食水供應。

水務署在官方網站交代最新進展，預計整項緊急維修水管工程將於今日（11日）早上6時左右全面完工並恢復正常供水。水務署目前仍在現場一帶放置多個水車及水箱供居民及商戶取水應急：

水車位置：

龍華街近士美非路50號 龍華街2號救護站 嘉輝花園停車場士美菲路71至77號

水箱位置：