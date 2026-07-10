中九龍繞道拖頭自炒｜疑煙斗狀危險擺貨陷「死亡搖擺」肇事 當局將追討隧道維修費

中九龍繞道油麻地段往油麻地方向，今日（7月10日）早上9時許，管道內一部運載建築預製組件的拖頭疑失控自炒，車上兩個大型混凝土組件墮地，其間損毀隧道管壁。網上片段所見，當時拖頭未有按運輸署守則擺貨，將大型組件「煙斗狀」放置在拖架車尾，懷疑因而令拖架重心不均，頭輕尾重，行駛時陷入「死亡搖擺」而失事。路政署表示，正點算相關損毀部件數量，會按既定程序向相關人士追討維修費。

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當局守則列明擺貨須平均配重

據了解，涉事拖頭最初是運載4件預製組件，然而在啟德卸下較前兩個組件後，拖頭沒有重新擺貨便繼續行程，懷疑因此導致拖頭配重不均，駛至中九龍繞道時車身搖擺導致意外。根據運輸署《車輛載貨守則》例子，如以一輛40呎拖架運載一件20呎貨物，會令重量分布不平均，此舉極為危險， 絕不可取。拖架長度應配合貨物長度 ，令貨物重量平均分布。然而，如以一輛40呎拖架運載兩件20呎貨物，而其中一個已在途中的落貨點卸下，則應將餘下貨物重新安放在拖架的中間位置，才可繼續行程。

運輸署指出，雖然貨櫃車司機很難干預貨物的裝箱方法，尤其是海外進口的貨物，但如果很明顯有不安全情形，便不應接受。貨物沒有適當裝載，會影響車輛的穩定性，導致車輛失控或翻側 ，產生嚴重後果。因此，相關各方都應謹慎從事 ，確保貨物裝載達到最高安全標準 。

當局凌晨單管雙程行車搶修路面

路政署回覆《星島頭條》查詢時表示，意外後署方隨即派員到場檢查，確認隧道管道内約15米長的範圍有牆面板及支架受損，管道內壁主體結構及內部系統則未有受到破壞，管道結構安全。此外，事故亦導致部分路面受損，需要安排重鋪。

針對是次意外造成公共道路設施損毀，署方會按既定程序向相關人士追討維修費用。由於署方現正點算相關損毀部件數量，現階段暫未能提供預計維修費用。

中九龍繞道。資料圖片

路政署續指，事發後署方承建商聯同隧道管理公司立即移除損毀的牆面板及清理路面，並在完成清理擱置在現場的兩件預製組件後，進行臨時修補損毀較嚴重的路面，其間隧道西行管道慢線臨時封閉。有關緊急維修工程完成後，受影響路段已於下午4時半恢復全線行車。

路政署指出，為盡量減低路面重鋪工程對交通的影響，署方已安排承建商今晚深夜至明日（7月11日）清晨時分重鋪路面，屆時隧道管理公司將實施單管雙程行車安排，以配合維修工作。署方亦會繼續與相關部門緊密聯繫及協調，以盡早安排維修隧道牆面板。