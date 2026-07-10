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入境處全港打擊黑工 一星期連拘29人

突發
更新時間：21:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：21:11 2026-07-10 HKT

入境處於7月3至9日在全港多區打擊非法勞工，包括「曙光行動」、「促進行動」以及聯同警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括餐廳、貨倉及按摩店等，共拘捕20名懷疑非法勞工、6名僱主及3名逾期逗留人士。

被捕懷疑黑工共9男11女（29至69歲），當中3男持「行街紙」，另有2女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。涉案僱主為2男4女（39至53歲）。被捕逾期逗留人士為2男1女（40至44歲）。有關涉案僱主的調查仍然在進行，入境處不排除有更多人被捕。

入境處提醒市民，可使用舉報非法勞工專線（185 185）、傳真（2824 1166）、電郵（[email protected]）、或入境處「網上舉報違反入境條例罪行」網上表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。

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