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旺角砵蘭街私家車疑逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘兩疑犯檢獲毒品

突發
更新時間：19:47 2026-07-10 HKT
發佈時間：19:47 2026-07-10 HKT

旺角砵蘭街近山東街今日（7月10日）下午6時許，一部私家車懷疑逃避警方截查，撞到多部車輛後，直剷行人路猛撼上址一間冰室，導致店舖外牆玻璃碎裂，私家車司機及乘客更肇事逃逸。據了解，其中乘客逃走時慌不擇路，懷疑被其他途經車輛波及撞到。

至晚上7時許現場所見，警員成功拘捕兩名疑犯，據悉為私家車司機及乘客，並將其黑布蒙頭押到私家車旁蒐證，亦有警犬在場協助。警方其後在私家車檢獲一批毒品，然而確實數量仍在點算，案件仍在調查。

冰室食客驚魂：第一時間彈開！

網上片段所見事發時大批警員在場，分別正在追捕疑犯及救治倒地傷者，有附近目擊者稱當時聽到喇叭聲，有個警員大叫「唔好走」，然後幾下「嘭嘭」聲，由於不明所以，一度擔心是槍聲有流彈，因此即使在室內也大驚蹲下躲避。亦有冰室食客表示目睹車輛撞舖一刻，「我就坐正隔離位，第一時間彈開」，幸未有大礙。

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