旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客

本港一星期發生兩宗毒品車狂飆案件。旺角砵蘭街近山東街今日（7月10日）下午6時許，一部私家車懷疑逃避西九龍總區交通部人員截查，撞到兩部私家車後，直剷行人路猛撼上址一間冰室，導致店舖外牆玻璃碎裂，私家車司機及乘客更肇事逃逸。據了解，其中乘客逃走時慌不擇路，意外盆骨受傷。

至晚上7時許現場所見，警員成功拘捕兩名男疑犯，據悉為38歲姓鄭司機及46歲姓曾乘客，並將其黑布蒙頭押到私家車旁蒐證，亦有警犬在場協助。警方其後在私家車檢獲一批毒品，包括可卡因及冰毒。最終，司機涉危駕、藏毒、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒第三保被捕，至於乘客則涉嫌販毒被捕。

冰室食客驚魂：第一時間彈開！

網上片段所見事發時大批警員在場，分別正在追捕疑犯及救治倒地傷者，有附近目擊者稱當時聽到喇叭聲，有個警員大叫「唔好走」，然後幾下「嘭嘭」聲，由於不明所以，一度誤以為是槍聲有流彈，因此即使在室內也大驚蹲下躲避，幸最後只是一場虛驚。亦有冰室食客表示目睹車輛撞舖一刻，「我就坐正隔離位，第一時間彈開」，未有大礙。

這是一星期內，第二宗毒品車狂飆案件。上周六（7月5日）下午4時許，一輛私家車由香港仔瀑布灣道開始高速逃走，經香港仔隧道一路逃至灣仔堅拿道天橋，期間連環撞及8輛車，包括警車、的士、中型貨車及多輛私家車，最終在鵝頸橋一帶被警方截停。35歲男司機涉嫌「狂亂駕駛」及「販運危險藥物」被捕，警方在車內檢獲約1.7萬元毒品。

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