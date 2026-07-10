警破元朗賊竇拘4人 揭黑幫主腦夥內地韋家幫 連竊多區村屋逾350萬元財物

警方昨日（7月9日）搗破一個本地人夥同內地「韋家幫」的爆竊集團，以「串謀爆竊」、「管有危險藥物」及「非法入境」等罪拘捕3男1女（21至45歲），包括有黑社會背景的本地主腦，以及偷渡來港的內地成員。爆竊集團涉與19宗村屋及獨立屋爆竊案件有關，損失金額約350萬元。警方亦起回一批現金、飾物及爆竊工具。

新界南總區刑事部警司李木易表示，較早前透過情報主導發現一個自今年5月開始活躍全港各區的爆竊集團。他們專門針對遠離市區、保安相對薄弱的村屋或獨立屋。犯罪集團策劃主腦為一名有黑社會背景的本地男子，他透過中間人招攬並安排內地爆竊成員偷渡來港，同時提供隱蔽臨時住宿及交通工具，例如安排私家車接載成員前往目標地點犯案。

犯罪集團成員間分工明確，除了落手竊賊之外，亦有不同人分別負責提供車輛或藏身據點、駕駛私家車、「踩線」、「睇水」等等。犯罪集團專門挑選遠離市區、鄰近山邊或地處偏僻的村屋或獨立屋標。這類住宅通常鄰里間距離較遠，保安措施亦不足。另外，犯罪集團集中於黃昏傍晚時段（約下午5時至晚上8時） 出動，這段時間通常屋主尚未返家或外出用膳。

竊賊趁此防備最鬆懈階段的「空窗期」，以鐵筆等工具強行撬開窗戶或大門門鎖，潛入屋內大肆搜掠，主要選擇體積細小、價值高昂且易於脫手的財物，例如現金、金器、名貴手袋、鑽石首飾及名錶等。涉案19宗案件總損失超過350萬港元，其中損失最嚴重單一案件涉及92萬元。

由於各宗竊涉及跨地域及集團式操控，警方高度重視。新界南總區刑事部接手後，經深入情報分析，及利用「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，透過分析車輛及人物行動軌跡，成功鎖定爆竊集團的成員、車輛及逃走路線。最終警方順藤摸瓜，成功鎖定犯罪集團位於元朗區的臨時窩藏據點，以及主腦成員的身份。

警方於昨天（7月9日）先後在元朗及天水圍拘捕3男一女，包括主腦、負責爆竊的2名內地男子、以及負責提供車輛一名女子。據悉內地疑犯為「韋家幫」成員，其中一名內地男為偷渡來港。警方在元朗賊窩內，即場起回大批未被處理的贓物，例如現金、金飾及名貴手袋；同時檢獲螺絲批、鐵筆等爆竊工具；以及小量毒品及吸食工具。目前行動仍在繼續，警方不排除更多人被捕。

警方強調，會繼續透過情報主導及科技偵查，嚴厲打擊各類罪案，守護市民的財產安全。警方又呼籲市民，特別是村屋及獨立屋住戶，應該加強家居防盜措施，例如安裝堅固門鎖、窗花、鐵閘、窗戶感應式警報器、具備夜視及錄影功能的閉路電視、堅固入牆式夾萬等等；亦可考慮存放至銀行保險箱，避免在家中存放大量財物；外出前應鎖好門窗；與鄰居建立良好關係，互相照應；如發現可疑車輛或人士徘徊，應立即通知警方。

