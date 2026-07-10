屯門安老院人瑞疑非禮後遇襲 社署接報跟進 信義會：院友身體情緒穩定

屯門山景邨一間安老院6月17日向警方報案，表示一名女護理員6月8日懷疑被一名100歲老翁非禮，該名54歲女護理員亦涉嫌襲擊老翁，兩人雙雙被捕。社會福利署表示，已接報跟進事件，強調一旦發現違規會有相應行動。另外安老院所屬機構基督教香港信義會回覆時指出，涉事院友目前身體情況及情緒穩定，院舍正持續為其提供適切支援及跟進安排。

涉事院舍為基督教香港信義會山景長者護理院。社署網頁

社會福利署表示，社署安老院牌照事務處於今年6月中接獲基督教香港信義會山景長者護理院通報一宗住客懷疑受虐事件，牌照處已跟進調查，包括突擊巡查院舍、向院舍員工了解事件，及檢視相關護理紀錄等。院舍正按《處理虐待長者個案程序指引》處理事件及跟進有關住客的福利事宜。牌照處會繼續跟進有關事件。如發現院舍有違規情況，牌照處會採取相應的執管行動。

相關報道：屯門安老院100歲翁疑換尿片時出手非禮 女護理拖鞋打臉還擊 雙雙被捕

信義會則指出，高度重視今次個別事件。院舍早前已按社署既定指引，正式通報相關部門。涉事院友目前身體情況及情緒穩定，院舍正持續為其提供適切支援及跟進安排。 由於事件已交相關政府部門跟進調查，現階段不宜就事件起因、具體過程或任何涉及人士作任何評論。信義會強調，其機構長者服務一向以人為本，致力同時保障院友及護理團隊的安全與福祉。

安老院位於屯門山景邨。資料圖片