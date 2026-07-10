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屯門警區夏日滅罪盛事　防騙「屯」夏水禮寓教於樂扎根青年

突發
更新時間：18:03 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:03 2026-07-10 HKT

屯門警區及屯門區少年警訊今日於青晉農莊舉行「防騙『屯』夏水禮2026」，以全港首創、六米高防騙吉祥物「提子」吹氣滑梯為亮點，透過夏日玩水嘉年華形式，把防騙教育融入健康趣味活動，讓百名台山商會學校學生在歡樂體驗中建立防罪意識。

六米高防騙吉祥物「提子」吹氣滑梯為亮點。
六米高防騙吉祥物「提子」吹氣滑梯為亮點。

活動由屯門警區主辦、屯門區少年警訊名譽會長會全力贊助，中央政府駐港聯絡辦新界西區事務部李偉希先生、屯門警區指揮官馬偉卿總警司、屯門區少年警訊名譽會長會主席汪敦敬博士MH、屯門區少年警訊名譽會長會副主席陳嘉輝太平紳士等嘉賓出席主禮。

屯門警區指揮官強調放騙從小做起 

馬偉卿總警司指出，打擊騙案源頭在於從小教育、從年輕做起。希望透過健康活動，令青少年建立防騙警覺，並將正確訊息帶回家、影響身邊人，形成社區防騙網絡，有效在社區打擊騙案。

小朋友參與玩水活動。
小朋友參與玩水活動。

汪敦敬博士MH於致辭時表示，騙案手法如水花般層出不窮，警方特意以輕鬆玩水活動走進社區，讓青少年牢記「提防騙子，由你開始」，透過少年警訊平台拉近警民關係，培育青年責任感及領導素質。

全港獨有6米提子造型滑梯

是次活動亮點為全港獨有，高6米的「提子造型滑梯」，象徵「提防騙子」防騙形象，該滑梯稍後將會巡迴屯門區校園展出，持續深化地區防騙宣傳。

小朋友參與玩水活動。
小朋友參與玩水活動。

活動舉行氣氛熱烈的噴水啟動禮，一眾嘉賓與學生齊齊以水槍射水、拋出提子沙灘波，正式為活動揭開序幕。其後學生參與「防騙木頭人」、「水槍補彈答口號」等競技遊戲，小朋友高聲背誦「網友借錢唔好應，甜言蜜語係陷阱」、「陌生來電唔好亂，要轉銀紙即刻斷」等貼地防騙金句，並牢記防騙熱線18222。

活動在本月14號及16號會再次舉行，繼續以輕鬆、創新、互動的方式落實「教育一個學生、影響一個家庭」的防騙理念，為屯門區培育新一代「防騙小先鋒」及滅罪夥伴，鞏固平安社區根基。

多名嘉賓出席主禮。
多名嘉賓出席主禮。

 

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