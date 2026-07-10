退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元

警方過去一星期接獲近30宗網上求職騙案，總損失超過800萬港元。其中一名54歲退休銀行女高層被誘騙參加「刷單任務」，最終損失近350萬港元。

警方今日（7月10日）在防騙專頁「守網者」表示，該名退休銀行女高層被Instagram一則「網上訂酒店刷單，獲取豐厚利潤」的招聘廣告吸引，留言表示有興趣，其後騙徒透過手機通訊軟件WhatsApp聯絡受害人。騙徒先要求受害人按入一條不明連結，並在該虛假網站登記，以參加刷單任務。受害人按指示多次將資金存入多個不明個人銀行戶口，以為是增值網站內戶口。

警方提醒市民慎防網上求職騙案。FB：守網者

及後，虛假網站客服要求受害人提供銀行戶口號碼，聲稱是提升戶口級別。騙徒為搏取信任，曾在任務初期向受害人銀行戶口轉入5萬多元「利潤」拋磚引玉，但其實此款項是受害人早前曾經轉賬的部分金額，並非真正獲利。受害人在兩個月內按指示，共轉賬70多次至20多個不明個人銀行戶口，最終損失接近350萬元。

事主周日（7月5日）報警求助，案件正由灣仔警區刑事調查小隊第七隊跟進。警方提醒市民，切勿輕信高回報刷單工作，切勿點擊任何不明連結或網站。市民已可下載人工智能升級版「防騙視伏 APP」，協助評估詐騙風險。