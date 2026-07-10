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羅湖落馬洲兩女過關 分別走私活犬及瀕危雀 海關及時截獲

突發
更新時間：15:48 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:48 2026-07-10 HKT

香港海關人員昨日（7月9日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名46歲返港本地女子，經檢查後在其背囊內檢獲兩隻約值5000元的活雀鳥。漁護署人員查驗後，確認該批雀屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。該名女子因而被捕

落馬洲一名女子透過背囊走私兩隻活雀鳥。海關圖片
落馬洲一名女子透過背囊走私兩隻活雀鳥。海關圖片

同日，關員在羅湖管制站入境大堂，截查一名57歲抵港內地女子，經檢查後，在其斜孭袋內檢獲一隻約值3000元的非法進口活犬，該名旅客隨即被捕。

兩宗案件已轉交漁護署跟進。海關呼籲市民，可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

羅湖一名過關女子經斜孭袋走私活犬。海關圖片
羅湖一名過關女子經斜孭袋走私活犬。海關圖片

 

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