詐騙集團虛假投資程式騙款1100萬元 警拘9男女

警方於昨(9日)展開代號「海涯」的執法行動，打擊本地詐騙集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕6男3女（19至55歲），牽涉17宗虛假投資應用程式騙案，涉款約1100萬元。

警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察姚國威表示，涉案詐騙集團於2025年11月至2026年3月期間，涉嫌在全港多區干犯最少17宗涉及虛假投資應用程式「FactorOne」的投資騙案，總騙款約1100萬港元。而該集團涉嫌透過多個傀儡戶口及其他渠道，清洗犯罪得益合共約8200萬港元。

警方調查顯示，該集團首先會透過社交平台建立所謂「投資教學群組」，其後在其他社交平台發布投資教學廣告。當市民點擊相關連結後，就會被自動加入有關群組。之後，騙徒會假扮投資經紀、投資專家，主動接觸受害人，並逐步誘使受害人下載及安裝一個名為 「FactorOne」的虛假投資應用程式。

騙徒聲稱該程式能夠透過人工智能（AI），分析市場走勢，協助用戶作出投資決定，從而吸引受害人使用。當受害人安裝程式後，騙徒就會指示受害人為其「FactorOne」戶口充值。表面上，受害人會在應用程式內見到戶口成功入金、投資獲利，甚至帳面利潤上升；但實際上，相關程式只係由詐騙集團操控的虛假平台，所有所謂投資金額及回報都並非真實。

新界北總區科技及財富罪案組人員經深入調查，包括分析大量詐騙案件手法、追查傀儡戶口資金流向，以及翻查大量閉路電視片段後，發現該集團主要以兩種方式誘使受害人充值。

第一種方式是網上轉帳充值，騙徒會指示受害人將款項轉帳至指定的傀儡戶口。當受害人完成轉帳後，其「FactorOne」應用程式就會顯示成功充值的提示，令受害人誤信資金已經進入真實投資戶口。

第二種方式是現金充值，騙徒會指示受害人攜帶現金，前往尖沙嘴一個商場內一個假冒虛擬貨幣找換店的舖位進行充值。為增加可信性及方便操控受害人，該集團甚至會安排車輛接送受害人，由其住所或指定地點前往有關舖位。

當受害人到達後，會將現金交予自稱為找換店職員的人士。對方其後會聲稱入數已經成功，而受害人手機內的「FactorOne」應用程式亦會即時彈出成功充值的提示。完成所謂充值後，集團亦會安排車輛將受害人送離現場。經過連日調查及部署，新界北總區刑事部人員成功鎖定該犯罪團夥的主腦及骨幹成員。

警方於昨天展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕合共9名本地男女（19至55歲），當中包括6名男子及3名女子。 被捕人士報稱無業、地盤工人等，部分人有三合會背景。

行動中，警方檢獲多項證物，包括店舖內的點鈔機、電腦、手提電話，以及部分現金。警方相信，今次行動已成功瓦解一個活躍本地、有三合會背景、以虛假投資應用程式為招徠的詐騙集團。