電影美術指導陸叔遠一度失聯 友人莊丹妮發好消息報平安
更新時間：14:17 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:17 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:17 2026-07-10 HKT
電影美術指導陸叔遠（Robert Loh）日前在波蘭克拉科夫（Krakow）失聯，其友人藝術創作者莊丹妮一度在社交平台帖文尋人。今日（10日）莊丹妮在社交平台發佈好消息，指已成功確認陸的平安，表示近日只是電話及網絡原因未能取得聯絡。
藝術創作者莊丹妮日前在社交平台發帖求助，指其友人、年約70歲的電影美術指導陸叔遠（Robert Loh），自7月3日起在波蘭克拉科夫（Krakow）失聯。
入境處介入協助，稱接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐波蘭共和國大使館了解情況。莊丹妮今日在確認陸叔遠平安及身體健康，並向連日提供幫助的人致謝。
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