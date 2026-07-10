Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆

突發
更新時間：15:13 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-10 HKT

 中九龍繞道油麻地段往油麻地方向，今（7月10日）早上9時44分，管道內一部運載建築預製組件的拖頭疑失控自炒，車上兩個大型組件墮地毀爛，管道內滿地石屎碎，幸意外中無人受傷，惟管道牆壁被撞毀，約10米長的牆板凹陷或跌下，警方正調查意外原因。意外期間，現場一段中九龍繞道部分行車線封閉，交通擠塞。

轉彎時拖架搖擺 司機試圖救車無果

網上片段顯示，當時拖頭正在轉右彎，其後拖架開始左搖右擺，司機懷疑試圖扭正，然而擺動幅度越來越大，最終導致全車失控，拖架上石屎預製組件猛撼隧道壁後，墮地並揚起塵埃。所幸事發時尾隨車輛與拖頭保持一定距離，未被波及。

最Hit
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
5小時前
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
3小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
18小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
影視圈
6小時前
國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告
突發
8小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
2026-07-09 12:33 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
2026-07-09 12:53 HKT