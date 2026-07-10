車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
更新時間：15:13 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-10 HKT
中九龍繞道油麻地段往油麻地方向，今（7月10日）早上9時44分，管道內一部運載建築預製組件的拖頭疑失控自炒，車上兩個大型組件墮地毀爛，管道內滿地石屎碎，幸意外中無人受傷，惟管道牆壁被撞毀，約10米長的牆板凹陷或跌下，警方正調查意外原因。意外期間，現場一段中九龍繞道部分行車線封閉，交通擠塞。
轉彎時拖架搖擺 司機試圖救車無果
網上片段顯示，當時拖頭正在轉右彎，其後拖架開始左搖右擺，司機懷疑試圖扭正，然而擺動幅度越來越大，最終導致全車失控，拖架上石屎預製組件猛撼隧道壁後，墮地並揚起塵埃。所幸事發時尾隨車輛與拖頭保持一定距離，未被波及。
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