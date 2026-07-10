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葵涌外籍醉夫爭吵恐嚇家妻 15歲兒大義滅親報警拉人

突發
更新時間：06:45 2026-07-10 HKT
發佈時間：06:45 2026-07-10 HKT

葵涌華瑤路發生刑事恐嚇案件。今日（10日）凌晨4時許，一對分別來自巴基斯坦和印尼的外籍夫婦，在位於華瑤路的寓所內，疑因感情及家庭生活等瑣事爆發激烈口角，期間男子以言語恐嚇妻子，其在旁的兒子見狀大驚，隨即大義滅親致電報警求助。

案情顯示，涉案男戶主現年48歲，報稱為巴基斯坦籍，其妻子則為41歲印尼籍，兩人均持有香港身份證，今日凌晨時分，兩人在華瑤路的住所內因感情問題等爭執。警員接獲二人兒子報案後抵達現場，發現涉案丈夫身上有酒氣。經初步調查後，丈夫涉嫌「刑事恐嚇」罪名被捕，現正被扣留調查，清醒送往瑪嘉烈醫院接受檢查。

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